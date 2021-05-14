بيرني ساندرز: دور أمريكا يجب ألا يقتصر على دعم الحكومة اليمينية الإسرائيلية

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دعا السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز الرئيس جو بايدن لاختيار شخصية "قادرة على التواصل مع الفلسطينيين" لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل.

وكتب ساندرز على "تويتر" بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة: "بينما يدرس الرئيس بايدن خياراته لمنصب السفير لدى إسرائيل، أدعوه لاختيار شخصية قادرة على تمثيل بلادنا بشكل متوازن، وقادرة على التواصل ليس فقط مع إسرائيل بل مع الفلسطينيين أيضا".

وأضاف: "دور الولايات المتحدة يجب أن يكون في الجمع بين شعوب المنطقة، وليس فقط دعم الحكومة اليمينية الإسرائيلية".

وانتقد ساندرز منذ أيام موقف واشنطن الرسمي من أزمة القدس الأخيرة ومخطط الاحتلال الإسرائلي لتهجير أهالي حي الشيخ جراح.