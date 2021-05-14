تقام 4 مباريات مساء اليوم في مسابقة الدوري العام، حيث يستضيف الإسماعيلي على ملعبه أسوان، بينما يحل المقاولون العرب ضيفًا على البنك الأهلي، ويواجه غزل المحلة فريق المصري البورسعيدي، فيما يواجه الزمالك إنبي في السهرة.

وتعود مباريات الدوري إلى مواعيدها الطبيعية من جديد، بعد انتهاء شهر رمضان الذي ألزم اتحاد الكرة بأداء جميع المواجهات في التاسعة والنصف مساءً، حيث تبدأ لقاءات اليوم في الخامسة مساءً عندما يستضيف الإسماعيلي بملعب ستاد الإسماعيلية فريق أسوان.

ويسعى الإسماعيلي لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا، حيث تمكن الفريق من تحقيق 4 انتصارات متتالية على حساب فرق المصري والإنتاج الحربي والجونة والبنك الأهلي، ليفلت من منطقة الصراع على الهبوط ويرتقي للمركز الـ 13 برصيد 23 نقطة، فيما تهاوت نتائج أسوان الذي حقق انتصارًا وحيدًا في آخر 7 مواجهات ليتبادل الأدوار مع الدراويش ويهبط للمركز الـ 15 برصيد 21 نقطة.

وفي نفس الموعد، سيستضيف البنك الأهلي على ملعب بترو سبورت فريق المقاولون العرب، في مباراة يدخلها الفريقان بهدف الهروب من دوامة الهبوط واستعادة مزاق الانتصارات الغائبة، حيث يحتل الأول المركز الـ 16 برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد ذئاب الجبل في المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة شعبية من الدرجة الأولى، يستدرج غزل المحلة في السابعة مساءً على ملعبه فريق المصري البورسعيدي، حيث يسعى أصحاب الأرض لتصحيح المسار والعودة لطريق الانتصارات بعد الهزيمة الثقيلة أمام طلائع الجيش في اللقاء الماضي، بينما يهدف أبناء المدرب علي ماهر للانقضاض على المركز الثالث في جدول الترتيب وخطفه من بيراميدز المتفوق بفارق نقطة وحيدة.

وتتجه الأنظار في التاسعة مساءً إلى ملعب ستاد القاهرة، حيث يواجه الزمالك فريق إنبي، في مواجهة يريد فيها الأبيض توسيع الفارق في صدارة الدوري مع الأهلي الذي لن يخوض أي مباراة في المسابقة حتى نهاية مايو الجاري، لانشغاله بمواجهاته في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

ويتصدر الزمالك سلم ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين، وفي حالة الفوز بهما سيقتنص الصدارة من الأبيض بفارق نقطتين.

وسيفتقد الزمالك في مباراة الليلة لجهود نجمه وقائده محمود عبد الرازق شيكابالا الذي تقرر إيقافه لمباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه على إثر سلوكه غير الرياضي في مباراة القمة الماضية أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، إلا أنه سيستعيد خدمات حارس مرماه محمد أبو جبل بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته يبحث أبناء المدرب حلمي طولان عن إيقاف نزيف النقاط، حيث لم يحقق الفريق سوى انتصارًا وحيدًا في آخر 8 مواجهات، بالإضافة للسعي نحو تفادي سيناريو الدور الأول، عندما سقط الفريق البترولي في فخ الهزيمة بهدفين لهدف أمام الأبيض.

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بفارق 10 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط، إلا أنه في حالة الانتصارات سينقض نحو مراكز المقدمة وتحديدًا إلى الخامس بالتساوي مع سموحة.