دورات تدريبية تستهدف نشطاء الشباب والرياضة في شمال سيناء

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واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء عقد دورات تدريبية، وورش عمل في العديد من المجالات.

وقال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن إدارة التدريب والمشروعات نفذت ورشة عمل للتدريب على الكروشيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة؛ لدعم وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وجرى التدريب بمركز شباب المطلة التابع لإدارة شباب رفح، اليوم السبت، ويستمر لمدة خمس أيام ويستهدف التدريب 25 فتاة.

وأوضح راشد أن وزارة الشباب من أطلقت سلسلة من الدورات التدريبية للشباب والفتيات على المهن الحرفية واليدوية داخل مراكز الشباب، بهدف تشجيع الشباب والشابات على التدريب المهني الحرفي وإعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.