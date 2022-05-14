إيطاليا تسجل 39029 إصابة جديدة بفيروس كورونا و115 وفاة

سجلت إيطاليا 39 ألفا و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و115 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 16 مليونا و993 ألفا و813، والوفيات إلى 165 ألفا و91.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 137 مليونا و270 ألفا و667 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.