إيران توقف سفينة تحمل وقودا مهربا في مياه الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، احتجاز سفينة في مياه الخليج، تحمل وقودا مهربا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها.



ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء اليوم عن مجتبى قهرماني، رئيس قضاة مدينة هرمزغان قوله إن السفينة كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب.



وأشار إلى أنه تم خلال عملية تفتيش السفينة ضبط أكثر من 42 ألف لتر من الوقود المهرب و 4 من أفراد الطاقم تم اعتقالهم لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.



وقال قهرماني ان مرتكبي عمليات التهريب للوقود سيتم الحكم عليهم بمصادرة سفنهم بالإضافة إلى الغرامات والسجن.



وقال رئيس قضاة هرمزغان "إن الأفعال الإجرامية لمهربي الوقود لن تكون مخفية عن عيون القوات الامنية وستكون معاقبة مرتكبي هذه الجرائم حاسمة وبدون مسامحة".