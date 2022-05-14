إيداع طفل دار رعاية لاتهامه بإصابة تلميذ بسلاح أبيض في الإسكندرية

قررت محكمة الطفل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد قنديل، إيداع تلميذ مٌقيد بالصف السادس الابتدائي، إحدى دور رعاية الأحداث "دون مدة محددة"، وذلك لاتهامه التعدي على زميله الطفل سيف الدين أحمد محمود، بسلاح أبيض "كتر".

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمره، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد ورود إشارة من إحدى المستشفيات؛ حول وصول تلميذًا مصابًا بجروح في الرقبة والصدر، نتيجة مشادة كلامية حدثت بينه وبين زميله.

وبانتقال الكول الأمني، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه، أثناء انعقاد لجنة امتحان الفصل الدراسي الأول، داخل مدرسة "طوسون الابتدائية"، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

وبسؤال شهود العيان أفادوا بأن المتهم أخرج من حوزته سلاح أبيض "كتر" وتعدى به على المجني عليه فخضع لإجراء عملية جراحية تطلبت عمل 100 غرزه له، بالإضافة إلى إجراء عمليات في "الرقبة، واليد اليسرى، والذقن".

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق، وقررت إحالة القضية التي تحمل رقم 372 لسنة 2022 إلى محكمة الطفل والتي أصدرت بحق التلميذ المتهم حكمها المُقدم "غيابيًا"؛ لعدم حضور الطفل المتهم.