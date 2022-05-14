أوكرانيا في دائرة الضوء مع وصول مسابقة يوروفيجن للحفل الختامي

تتنافس 25 دولة في الحفل الختامي لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" السنوية التي تقام هذا العام في إيطاليا.

وأضواء الليلة مسلطة أوكرانيا عبر أغنيتها ستيفانيا، وهي مزيج حيوي من الأصوات الشعبية التقليدية والهيب هوب، أداء فريق كالوش أوركسترا الذي يضم ستة أعضاء يتحركون على المسرح في أزياء تقليدية.

وكان المغني الرئيسي للفريق أوليج بسيوك، كتب الأغنية عن والدته، ولكن بالوضع في الاعتبار الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا، يمكن أن ينظر إليها عن أنها تتحدث عن أوكرانيا الوطن الذي يجب الدفاع عنه. وتقول الكلمات: "سوف أجد طريقي دائما إلى الوطن حتى إذا دمرت كل الدروب".

وكانت الأغنية الخيار المفضل الواضح للمراهنات على مدار أسابيع.

وأعلن الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه، حال الفوز بالمسابقة، فسوف يعرض الجائزة للبيع في مزاد، وسيستخدم الثمن في الأعمال الخيرية.