 على هامش قمة مجموعة السبع باليابان.. الرئيس الكوري الجنوبي يعقد قمة ثلاثية مع بايدن وكيشيدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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على هامش قمة مجموعة السبع باليابان.. الرئيس الكوري الجنوبي يعقد قمة ثلاثية مع بايدن وكيشيدا

سول-د ب أ
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 10:59 ص


قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، إن "يون" سيحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وسيعقد اجتماعا ثلاثيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش القمة.

وسيحضر يون قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بصفته زعيم لدولة مدعوة، حيث أن كوريا الجنوبية ليست عضوا في مجموعة السبع، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال مسؤول رئاسي، خلال إيجاز صحفي، إن الزعماء الثلاثة سيناقشون التعاون بشأن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية خلال القمة الثلاثية.

كما سيتناول يون في كلمته، أمام جلسة موسعة في قمة مجموعة السبع، والتي ستضم الدول الأعضاء في مجموعة السبع وثماني دول مدعوة، قضايا الغذاء والطاقة.

ومن ناحية أخرى، سيقوم يون وكيشيدا بزيارة مشتركة للنصب التذكاري للضحايا الكوريين للقنبلة الذرية في هيروشيما عام 1945.


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