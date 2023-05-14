رئيس حزب الجيل: القائمة المطلقة في الانتخابات أسوأ نظام على الإطلاق ولا تمثل الشعب



قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن المجتمع بحاجة إلى تجديد الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية، مؤكدا أنه لن يحدث ذلك إلا بتمثل الشعب كاملا.

وأضاف الشهابي، خلال كلمته باجتماع لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، اليوم، أن القائمة المطلقة في الانتخابات تعتبر أسوأ نظام على الإطلاق ولا يمثل الشعب ويهدر تمثيل نسبة 49% منه.

وأشار الشهابي إلى أن القائمة النسبية غير المشروطة هو أفضل الأنظمة في إجراء الانتخابات، مؤكدا أننا نريد نظام سياسي صحيح يقوي الأحزاب السياسية، وهو نظام القائمة النسبية غير المشروطة، بشرط أن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

واستطرد: "لا يمكن أن نصل لجمهورية جديدة إلا في ظل نظام حزبي قوي، مع نظام انتخابي قوي، ولا تقوى الأحزاب إلا بالقوائم النسبية" ، مطالبا بقانون تقسيم للدوائر تمون صغيرة.