المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه لتاجر مخدرات، في القضية رقم 215 لسنة 2023 كلي بورسعيد.

وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير من العام الجاري، حيث تمكن مكتب إدارة مكافحة المخدرات بقسم شرطة حي الشرق، من رصد نشاط لأحد تجار المخدرات لترويج الحشيش، بنطاق دائرة حي الشرق، حيث تم متابعة المتهم.

وتم إلقاء القبض على المتهم "صلاح.ا"، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الشرق، برقم 323 لسنة 2023، وأُحيل للنيابة العامة، وبإحالته للمحاكمة أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها المتقدم.