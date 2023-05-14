 السودان.. البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات الدعم السريع في البنوك - بوابة الشروق
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السودان.. البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات الدعم السريع في البنوك

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
وكالات
نشر في: الأحد 14 مايو 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الأحد 14 مايو 2023 - 11:25 م

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع بنوك البلاد وخارجها.

وأفاد بيان صادر عن الجيش أن البرهان "أصدر اليوم، قرارا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج".

وأضاف: "ونص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها (الدعم السريع)".

ووفق البيان، "وجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ".

وتجددت الأحد، اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم مما يفاقم معاناة السكان، رغم توقيع الطرفين "إعلان جدة" بالسعودية مساء الخميس، بحسب وكالة الأناضول التركية.

والخميس اتفق الجيش والدعم السريع على "إعلان جدة"، وهو يتضمن التزامات إنسانية تُنفذ فورا وجدولة لمحادثات مباشرة جديدة مستمرة في السعودية على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ومن بين تلك الالتزامات، تمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى.

ومنذ 15 أبريل الماضي، اندلعت في عدد من مدن السودان اشتباكات واسعة بين الجيش، بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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