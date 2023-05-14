شيكو وأكرم حسني في كواليس مسلسل اللعبة 4

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نشر الفنان شيكو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان أكرم حسني من كواليس مسلسل "اللعبة 4".

وكتب: "بسيم الصريطي يا جماعة أخويا الكبير في الحقيقة وفي المسلسل.. نورتنا يا أكرومة".

ونشر قبلها الفنان أكرم حسني الصورة عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، معلقا: "أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على أخويا لو هيتغابى، بسيم راح زيارة سريعة لوسيم، تفتكروا هيعملوا إيه في مازو".

مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل وأحمد فتحي ومحمد ثروت وسامي مغاوي،وسيتم عرض الحلقة الأولى غدا.