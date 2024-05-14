 المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان - بوابة الشروق
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المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 10:49 ص

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن الجماهير ستساند الفريق الأبيض في مباراة إياب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "نتوقع مشاهدة الجماهير في مشهد لم نراها من قبل، من التواجد الجماهيري الداعم، الجماهير تستحق شهادة تقدير وتستحق الفرحة بالكونفدرالية".

وأضاف: "شاهدنا الجماهير بعد مباراة سموحة الأخيرة والتي لم نحقق الفوز فيها، تنادي على اللاعبين لمطالبتهم بالتتويج بالكونفدرالية، هم يقدرون المسؤولية بشكل كبير".

وأوضح: "الزمالك لا يزال يعاني من الصعاب والمشاكل وأحد حلولها التتويج بالكونفدرالية، الكل كان يطمح لتحقيق نتيجة أكبر من ذلك في مباراة الذهاب".

وأتم: "التحكيم مهم جدا لا نريد (تعكير الصفو) بعدم وجود عدالة تحكيمية، لأن هناك أمور تستفز الجماهير، وتشعرنا بعدم العدالة ولا نريد تشتيت لاعبينا بها، لكن لابد أن يكون هناك عدالة تحكيمية".


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