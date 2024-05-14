جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية تفتح باب الترشيح للدورة السابعة

أعلنت "جائزة الملتقى" للقصة القصيرة العربية ومقرها الكويت، فتح باب الترشيح لدورتها السابعة 2024 – 2025؛ لاستقبال الترشيحات من كتاب القصة القصيرة حول العالم، بدءا من يوم الأربعاء 15 من الشهر الحالي.

وحددت الجائزة، شروط المشاركة في دورتها السابعة، وهي أن تستقبل الجائزة المجاميع الخاصة بالقصة القصيرة فقط، وأن تستقبل المجاميع القصصية الصادرة ورقيا خلال عام 2024، وحتى 15 يوليو 2025، وأن تستقبل الجائزة المجاميع الصادرة ورقيا عن دار نشر، ولا تستقبل المجاميع القصصية الصادرة بشكل شخصي.

وتقبل المجاميع القصصية المكتوبة بشكل شخصي، وتُرفض أي مجموعة شارك أكثر من شخص بتأليفها.

وقالت الجائزة، إنه يحق للكاتب الترشح بمجموعة واحدة بشكل مباشر، ويحق للناشر الترشح بمجموعتين قصصيتين.

وتقبل الترشيحات بإرسالها بصيغة "بي دي إف" (PDF)، ولا تقبل أي ترشيحات ترسل ورقيا لإدارة الجائزة.

وذكرت الجائزة، أن جميع الترشيحات ترسل عبر البريد الإلكتروني للجائزة، ويعد الترشيح مقبولا فقط في حالة تسلم الكاتب رسالة من إدارة الجائزة تثبت تسلمها للمجموعة، وأن المجموعة محققة جميع شروط الجائزة.

يذكر أن "جائزة الملتقى" للقصة القصيرة العربية تأسست عام 2015، وتعد واحدة من الجوائز على ساحة الجوائز العربية، وفي "منتدى الجوائز العربية"، خصوصا في مجال القصة القصيرة العربية.