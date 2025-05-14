ترامب: على إيران وقف دعمها للحروب بالوكالة في المنطقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عدم كفاءة إدارة الرئيس الأسبق جو بايدن، أدت إلى تمكين إيران ووكلائها من شن هجوم في المنطقة.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، صباح الأربعاء، أن إيران عليها وقف دعمها للإرهاب والحروب بالوكالة في المنطقة.

وأكد أن «طهران لن تحصل على السلاح النووي»، داعيًا الدول إلى الانضمام إلى واشنطن من أجل تنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.