أصدر جيش الاحتلال سلسلة تحذيرات لأهالي غزة بالإخلاء من عدة مناطق في شمالي القطاع، تمهيدًا لقصفها.

وقال جيش الاحتلال، عبر متحدثه للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، إن المناطق المشمولة بالتحذير تقع في حي الرمال بمدينة غزة.

ومن بين هذه المناطق وفق التحذير الإسرائيلي، مستشفى الشفاء بجانب أربع مدارس.

وفيما يواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة، قالت حركة حماس، إن حكومة الاحتلال تواصل إغلاق قطاع غزة أمام جميع مقوّمات الحياة الأساسية من غذاء ودواء وماء ووقود، لأكثر من 70 يومًا متتالية.

وأضافت في بيان، مساء الأربعاء: «يتزامن ذلك مع عدوانٍ صهيوني همجيٍّ متصاعد، في مشهدٍ يجسّد أركان جريمة إبادة موصوفة يرتكبها جيش الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم».

وأوضحت أن الاحتلال يستخدم سلاح التجويع ضدّ أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، متحدّيًا بشكلٍ سافرٍ إرادة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها، التي طالبت مرارًا بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وذكرت حماس: «الصمت الدولي المخزي والعجز الفاضح عن وقف جرائم الحرب في قطاع غزة، وتفشي المجاعة في مناطق واسعة منه، يمثّل صورة معبّرة عن فشل المنظومة الدولية وتراجعها الخطير عن التزاماتها بتنفيذ مبادئ القانون الدولي والإنساني».