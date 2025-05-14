أردوغان: تركيا تحولت إلى مركز لدبلوماسية السلام

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تساهم بشكل فعال في جهود السلام الإقليمي والدولي، مؤكدا تحول تركيا إلى مركز لدبلوماسية السلام.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله في خطاب ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، إن "تركيا باتت دولة يطلب دعمها ومساعدتها ووساطتها في حل الأزمات الإقليمية والدولية".

وأضاف: "نساهم بفعالية في جهود السلام بمنطقتنا وخارجها واليوم أصبحت تركيا أحد مراكز دبلوماسية السلام".

من جهة أخرى، أعرب أردوغان عن شكره لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لقراره برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقال أردوغان: "أود أن أشكر الرئيس ترامب الذي أعلن عزمه رفع العقوبات عن سوريا بعد حديثنا الهاتفي الأسبوع الماضي".

وأضاف: "نأمل أن نتلقى قريبا أخبارا سارة بشأن قطاع غزة أيضا، أثق أيضا بدعم صديقي ترامب لجهودنا لإنهاء المأساة الإنسانية التي وصلت حد الوحشية في غزة".