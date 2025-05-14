شخص يهتك عرض حفيده بشبرا الخيمة في القليوبية

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شهدت مدينة شبرا الخيمة ثان في محافظة القليوبية، تعدِ جد على حفيده طفل 8 سنوات وهتك عرضه.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه ببلاغ من المدعوة "ن. م" مقيمة بدائرة القسم بتتهم جد نجلها لوالده، بالتعدي عليه جنسيا وهتك عرضه.

وعقب تقنين الإجراءات، تبين أن المتهم تعدى جنسيا على حفيده الطفل 8 سنوات ومقيم شارع الحجاز أرض الزجاج، وهتك عرضه بالإكراه.

وتعود أحداث الواقعة، عندما كان يذهب الطفل لزيارة جده، وفي أحدي المرات اكتشفت الأم بظهور علامات غريبة بجسد نجلها وعند سؤاله اعترف أن جده تعدى عليه جنسيًا.

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل في أكثر من مستشفى، تبين أن الطفل مصاب بتهتك بالغشاء الخارجي بفتحة الشرج؛ إثر التعدي عليه عدة مرات.

وحرر المحضر رقم 12246 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم.

وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بتحويل الطفل علي الطب الشرعي للكشف عليه.

وجرى إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.