قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال المفاوضات مع روسيا من أجل إنهاء الحرب، مؤكدا أنه سيكون في إسطنبول الخميس.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها عبر منصة إكس، الأربعاء، تناول فيها مفاوضات السلام المقررة الخميس في إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضح أنه عقد اليوم عدة اجتماعات مع فريقه من أجل التحضير للمفاوضات، موضحا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على معلومات واضحة بشأن المسئولين الروس الذين سيأتون إلى تركيا.

وأضاف: "أنتظر من سيأتي من روسيا، وسأحدد وفقًا لذلك كيف يجب على أوكرانيا أن تتصرف. الإشارات التي تصل من الإعلام ليست مقنعة حتى الآن".

وأردف: "نسمع أيضا أن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب يفكر في القدوم إلى تركيا. قد يكون هذا أقوى ورقة. يمكن لأسبوع واحد أن يغيّر الكثير".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لا تتردد في اتخاذ خطوات بخصوص المفاوضات، قائلا: "كيفية إنهاء هذه الحرب تعتمد على العالم. أوكرانيا مستعدة لأي صيغة تفاوضية، ولسنا خائفين من الاجتماعات".

يذكر أنه في مارس 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ووقع البلدان اتفاقية بإسطنبول في يوليو 2022، بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وللمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو 2023.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.