إزالة 19 حالة مخالفة متنوعة خلال حملات في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في التصدي لكل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المتغيرات المكانية، من خلال حملات مكثفة تُنفذ بمختلف المراكز والقرى ضمن المرحلة الحالية من الموجة الـ29 للإزالات.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، أسفرت عن إزالة 19 حالة مخالفة متنوعة، شملت 11 حالة متغيرات مكانية على مساحة إجمالية بلغت 1588 مترًا مربعًا، بجانب إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 6 قراريط و11 سهمًا.

وشدد محافظ أسيوط، على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بكل حسم مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، ولن تسمح بفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أو عبر القنوات الرسمية المخصصة لتلقي الشكاوى والبلاغات.

وأشار إلى استمرار تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون؛ بما يسهم في الحفاظ على المال العام وصون حقوق الأجيال القادمة، مع مواصلة المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29 وفقًا للجدول الزمني المحدد.