ضبط 3 أطنان منظفات وجبن داخل مصنعين بدون ترخيص في الغربية

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذا لتوجيهاته بإحكام الرقابة وضبط المخالفات التموينية وحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية.

وأسفرت الحملات التموينية المكبرة، اليوم، بمراكز قطور والمحلة الكبرى وزفتى عن ضبط مصنع ألبان غير مرخص، والتحفظ على طن جبن تبين أن جزءا منه منتهي الصلاحية والجزء الآخر بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، إلى جانب ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن منظفات صناعية بدون بيانات أو تواريخ إنتاج وصلاحية.

كما تمكنت الحملات من ضبط نحو 250 كيلو لحوم ودواجن وأسماك ما بين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وفي بندر المحلة الكبرى، تم تحرير محاضر جنح تموينية متنوعة شملت ضبط كميات من الدواجن واللحوم والأسماك المدخنة المشتبه في صلاحيتها أو المعروضة بدون بيانات، بينما أسفرت حملات زفتى عن ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة، ومبيدات منتهية الصلاحية، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد محافظ الغربية، في تصريحات صحفية، استمرار الحملات الرقابية اليومية والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري والتلاعب بالسلع.