يستضيف جاليري ضي الزمالك، يوم الأحد 17 مايو الجاري، معرضا شخصيا للفنان التشكيلي أحمد الصعيدي تحت عنوان "حكايات"، وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع.

الفنان أحمد الصعيدي من مواليد 1958 بمدينة ديروط في محافظة أسيوط، وشغل وظيفة مدير قسم الوسائل التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وهو عضو الجمعية العربية للخط العربي وجمعية أصالة، وعضو أتيليه القاهرة والجمعية الأهلية للفنون.

وأقام أحمد الصعيدي عددا من المعارض الشخصية، منها: معرض بالمركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة، وبقصور ثقافة ديروط، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وفي قاعة صلاح طاهر، ومتحف محمود سعيد بالإسكندرية، وأتيليه القاهرة، ونقابة الصحفيين، ومتحف محمود مختار.

كما شارك الصعيدي في العديد من المعارض الجماعية منها: معرض الفن المعاصر بجدة، ومعرض أسيوط الماضي والحاضر والمستقبل، ومعرض مهرجان الربيع بأسيوط، ومعرض الجمعية الأهلية للفنون الجميلة بالقاهرة، ومعرض جمعية أصالة بالقاهرة، ومعرض فناني الأتيليه بالقاهرة، ومعرض مهرجان الربيع بساقية الصاوي، ومعرض أسيوط كنز الجنوب، ومعرض ملتقى الفنانين العرب، ومعرض احتفالات يناير، و"الأوبرا الفن في مواجهة الإرهاب"، وجريدة الجمهورية، ومعرض فلسطين، و"المرأة في عيون الفن"، وهو قوميسير صالون ألوان من زمان عام 2018، و"الأهرام يوم التضامن مع شعب فلسطين"، وملتقى الفنانين العرب هلسنكي فنلندا 2018، ومهرجان شمس فرنسا 2019.

وتقتني عدة جهات أعمال الفنان أحمد الصعيدي، منها السفارة المصرية بجدة السعودية، وأمين مدينة جدة، ووزارة المعارف السعودية، ووزارة الثقافة، وأفراد بدول الخليج ودول أوروبا ومصر.