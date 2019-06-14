رئيسة الخضر تحذر حزبها من الانشغال بالذات بعد نتائج الانتخابات الأوروبية

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حذرت أنالينا بيربوك رئيسة حزب الخضر الألماني حزبها من الانشغال بالذات بعد النتائج القوية التي حققها الحزب.

وقالت بيربوك مساء اليوم الجمعة، خلال المؤتمر العام للحزب بولاية شمال الراين ويستفاليا في نويس قرب دوسلدورف إنه سيكون خطأ كبير حين يتقوقع الخضر حول أنفسهم.

أضافت بيربوك قائلة: "من المهم أن نبقى على الأرض"، مشيرة إلى أن الحكمة الحالية هي ألا نمشي فقط مع أنفسنا.

وذكرت بيربوك: "حين نستريح الآن ونقول إن كل شيء أصبح مرسوما، فإن وضعنا سيكون مختلفا تماما خلال عدة أشهر".

وحثت بيربوك حزبها قائلة بأن على الخضر الآن تقديم إجابات عن حاجات الناس وعن المشاكل الاجتماعية، ولا ينتظرون الانتخابات الجديدة.

وذكرت بيربوك أنها لهذا الغرض قدمت خطة للتأمين الأساسي على الأطفال، برغم أن الخضر لديهم أصغر قوة معارضة في البرلمان الألماني.

وأوضحت بيربوك: "أن المشاكل أمامنا مباشرة على أرض الشارع، ولابد الآن من الإقدام عليها"، مضيفة أن من الخطأ الآن إزاء التحديات العديدة القائمة أن نخفض الضرائب.