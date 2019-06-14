المجلس الثوري لفتح يؤكد رفضه لصفقة القرن الأمريكية

أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة، رفضه المطلق لـ"صفقة القرن" الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المجلس الثوري في بيان عقب اجتماعات له في رام الله استمرت ثلاثة أيام ،إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "لم تعد مؤهلة للعب أي دور إيجابي في تطبيق الشرعية الدولية وقراراتها حول القضية الفلسطينية.".

وشدد المجلس على "وقوف الشعب الفلسطيني وقياداته صفا واحدا في مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، تحت مسميات وتحركات مختلفة".

كما أكد على رفض المؤتمر الأمريكي الاقتصادي المقرر في البحرين تحت شعار السلام من أجل الازدهار ودعا إلى مقاطعته، محذرا من "الانخراط أو التساوق مع أوهام الازدهار الاقتصادي في ظل الاحتلال، فقضيتنا وطنية سياسية بامتياز وحقوقنا وقدسنا ليست للبيع".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني للانخراط في المسيرات والفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد المؤتمر الاقتصادي في البحرين.

كما دعا الجماهير العربية للتحرك ضد المؤتمر الأمريكي في البحرين، وضرورة الالتزام بمقررات القمم العربية المتعاقبة حول فلسطين والقدس.

وشدد المجلس الثوري لفتح على "رفض الهرولة والتطبيع مع القوة القائمة بالاحتلال باعتبار ذلك خرقا لمبادرة السلام العربية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الصامد المرابط، وضرورة تطبيق القرارات والالتزامات العربية بتوفير شبكة أمان سياسية ومالية للشعب الفلسطيني في دفاعه عن نفسه أمام الهجمة الإسرائيلية الأمريكية".