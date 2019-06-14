اليابان تدين الهجوم على ناقلة نفط في خليج عمان

أدان السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية تاكيشي أوسوجا اليوم الجمعة الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الخميس، واصفا إياه بأنه "يعد تهديدا لسلام وازدهار اليابان".

وتعهد أوسوجا -في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- بمواصلة العمل على جمع المعلومات وتأمين سلامة الملاحة البحرية، مشيرا إلى أن اليابان تدين بشدة مثل هذه الهجمات التي تهدد سلامة السفن.

وقال أوسوجا إن مسألة السلامة في مضيق هرمز تعد أمرا هاما بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان بالإضافة إلى سلام وازدهار المجتمع الدولي بما في ذلك اليابان.