كشف محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي عن عدد الساعات التى تلاقها أعضاء مجلس إدارة النادي من السيد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال عثمان فى تصريحات عبر برنامج حوار خاص على قناة النادي الأهلي : "ليس كل أعضاء مجلس الإدارة حصلوا على ساعات، كما أن أحدًا لم يطلب الحصول على ساعات، وهناك رحلتين ضمت محمود الخطيب، العامري فاروق، خالد مرتجي، وخالد الدرندلي، الأولى للإمارات من أجل مقابلة مستثمرين من أجل الاستاد والمدينة الرياضية، والثانية مهرجان اعتزال فؤاد أنور."

وأوضح الوضع القانون واللائحي فيما يتعلق بالهدايا: "في الرحلتين تم تقديم ساعات هدية للأربع أشخاص.. لائحة الأهلي تقول أي هدية يحصل عليها مسئول داخل النادي وتتجاوز قيمتها 500 جنيه وجب ردها لخزينة النادي، وبمجرد عودة أعضاء مجلس الإدارة تم تسليم الساعات وإيداعها في خزينة النادي والدليل على ذلك المراجعة التي تمت في عملية الجرد الدوري، وأصبحت جزء من ممتلكات النادي."





كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر بالإجماع إلغاء قراره السابق بمنح الرئاسة الشرفية للسيد تركي آل الشيخ ، ورفع اسمه من قائمة رؤساء شرف النادي ، مع مخاطبة وزير الرياضة لتشكيل لجنة قانونية لرد هذه التبرعات.







