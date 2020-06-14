مقتل جندي عراقي وإصابة 3 آخرين بانفجار شمال غرب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الأحد، بمقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمال غرب الموصل (400كم شمال بغداد).

وقال المقدم سلام العكيدي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.ا) إن "انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي عند مدخل ناحية المحلبية (130كم شمال غرب الموصل) أسفر عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر أن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم أيضا بناحية الشورة (45 كم جنوب الموصل) ما أسفر عن إصابة موظف مدني بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى".

وتشهد مناطق محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من تنفيذ العديد من العمليات الامنية ضد التنظيم المتطرف التي راح ضحيتها العشرات من الطرفين.