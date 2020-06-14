 أصالة تطرح أحدث أغنياتها جيتني مكسور الليلة - بوابة الشروق
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أصالة تطرح أحدث أغنياتها جيتني مكسور الليلة

أصالة
أصالة
إيمان محمود
نشر في: الأحد 14 يونيو 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يونيو 2020 - 3:21 ص

كشفت الفنانة أصالة عن طرح أحدث أغنياتها بعنوان "جيتني مكسور"، الليلة، عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "ساعات قليلة تفصلنا عن الأغنية الجديدة "جيتني مكسور.. متحمسون؟".

يشار إلى أن أصالة انتهت قبل أيام من تسجيل أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، ومن المقرر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم.

وتحمل الأغنية عدد من الأفكار والمعاني والرسائل الإنسانية وهي أن الانسان أساس كل شئ في الحياة النجاح والصبر والسعادة وهو من في يده يجعل أرض الله جنة في حين تعامل مع غيره بالحب فسيعم السلام علي الجميع


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