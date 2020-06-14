ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفيات الشرقية لـ544 حالة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد بمستشفيات العزل في المحافظة ارتفعت إلى 544 حالة، وذلك بتعافي 112 حالة جديدة.

وأضاف مسعود، في بيان له اليوم الأحد، أنه تم خروج 20 حالة من مستشفى "منيا القمح" المركزي، و30 حالة من مستشفى "السعديين" المركزي، و10 حالات بمستشفى العزل "النموذجي" بفاقوس، وحالتين من مستشفى "أولاد صقر" المركزي، بالإضافة إلى خروج، لأول مرة، 37 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و13 حالة بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، بعدما تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، منوهًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن حالات التعافي بكل مستشفيات العزل بلغت حتى الآن 544 حالة، منها 170 حالة شفاء بمستشفى "شيبة" للعزل بالزقازيق، و36 حالة بمستشفى "فاقوس النموذجي"، و34 حالة بمستشفى "بلبيس" المركزي، و29 حالة بمستشفى "الصدر" بالزقازيق، و57 حالة بمستشفى "منيا القمح" المركزي، و6 حالات بمستشفى "أولاد صقر" المركزي، و4 حالات بمستشفى "مشتول السوق" المركزي، وحالتين بمستشفى "الصالحية الجديدة" المركزي، و6 حالات شفاء بمستشفى "حميات الزقازيق"، و14 حالة بمستشفى "حميات" سنجها بكفر صقر، و7 حالات بمستشفى "الإبراهيمية" المركزي، وحالتين من مستشفى "حميات" فاقوس، و37 حالة بمستشفى "أبو حماد" المركزي، و13 حالة بمستشفى "ديرب نجم" المركزي، و97 حالة بمستشفى "السعديين" المركزي، و28 حالة بمستشفى "ههيا" المركزي، وحالة واحدة بمستشفى "الصوفية" المركزي، وحالة أخرى بمستشفى "أبو كبير" المركزي.