حبس بائع متجول متهم بقتل قهوجي لخلافات مالية بالشرقية

أصدرت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس بائع متجول لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل قهوجي لوجود خلافات مالية بينهما.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي، بوصول المدعو السيد.هـ، قهوجي، مُقيم ببندر أبو كبير، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة بالرقبة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو ح.ر، 28 سنة، بائع متجول، والذي سلمّ نفسه للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو كبير، واعترف باتكاربه جريمة قتل القهوجي داخل منزله لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه؛ بسبب عدم دفع الأخير مبلغ مالي نظير بيع الأشياء، وأنه عندما توجه إليه للمطالبة بحقه حدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة انتهت بقتله المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3745 إداري أبو كبير لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

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