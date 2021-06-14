محافظ جنوب سيناء يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توفير فرص عمل لأبناء المحافظة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الاثنين، بحضور إسماعيل محمد، مدير عام الموارد البشرية بالديوان عام المحافظة، والمختصين بالجهاز، لبحث مشكلات العاملين بالمحافظة ومديريات الخدمات ومقترحات حلها، وامكانية توفير فرص عمل لأبناء المحافظة .

وجرى خلال اللقاء مناقشة استكمال دراسة تثبيت الدفعة الرابعة من التعينات بالمحافظة، والتي جرى التعاقد معهم بعد 30/ 4/ 2012، وبحث تعديل الأجر المكمل للعاملين بالمحافظة ومديريات الخدمات، وإمكانية الاستعانة بـالمتميزين من الخريجين الذين أدوا الخدمة العامة بالمحافظة ومديريات الخدمات لسد العجز.

و طالب محافظ جنوب سيناء، بإيفاد لجنة متخصصة من الجهاز للمحافظة، لدراسة المقررات الوظيفية والاحتياجات الفعلية من التخصصات المختلفة بالمحافظة ومديريات الخدمات، وذلك لدراسة إمكانية عمل مسابقة لشغل هذه الدرجات.

ومن جانبه وعد رئيس الجهاز بإيفاد لجنة في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تهتم بشئون العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية ومن المقرر أن يجري الإعلان عن موعدها قريبًا.