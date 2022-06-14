تقرير: جونيور آجاي يقترب من الانضمام لنادٍ إماراتي

فتح نادي البطائح، الصاعد حديثًا لدوري المحترفين الإماراتي، خط المفاوضات مع المهاجم النيجيري جونيور آجاي لاعب الأهلي السابق، وذلك من أجل التعاقد معه هذا الصيف.

ووفقًا لـ صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن نادي البطائح في مفاوضات متقدمة مع جونيور آجاي لاعب فريق النصر الليبي، وذلك من أجل دعم صفوف الفريق للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الإماراتية أن النادي الإماراتي يريد تدعيم صفوفه بـ 6 لاعبين هذا الصيف، حتى يستعد بشكل جيد للمشاركة في دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه الموسم القادم.

يُذكر أن آجاي رحل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي، قبل أن ينضم اللاعب لصفوف فريق النصر الليبي في شهر فبراير.