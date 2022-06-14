وزير الإسكان يعلن طرح أراضٍ سكنية متنوعة بـ10 مدن جديدة

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• الجزار: الأحد المقبل.. إتاحة كراسات الشـروط وأسلوب الحجز والسداد والأسعـار والمساحات والمواقع

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ سكنية متنوعة بين (إسكان متوسط "محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزاً) بـ3677 قطعة أرض بـ 10 مدن جديدة.

وأضاف وزير الإسكان، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، ذاكرا أن شـروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلـوب السـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـاراً من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة).

وقال: تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن (المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بـ177 قطعة بمدن (أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة).