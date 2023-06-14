كوريا الجنوبية و43 دولة أعضاء بالأمم المتحدة تندد بالخطة الروسية لنشر أسلحة نووية في بيلاروس

انضمت كوريا الجنوبية، إلى 43 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، في دعوة روسيا وبيلاروس لإلغاء اتفاق، لنشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في الدولة المجاورة.

جاءت الدعوة أمس الثلاثاء، في بيان مشترك قامت أوكرانيا بتلاوته، خلال اجتماع لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، ووقعت عليه أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

ومن جانبها، أعربت الدول الـ44 عن قلقها العميق إزاء الاتفاق بين روسيا وبيلاروس.

وأدانت الدول الـ44 الاتفاق ووصفته بأنه خطير وغير مسئول، لاسيما منذ أن أعلنت روسيا نيتها للانسحاب من "المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية"، وهي أحدث معاهدة باقية للحد من الأسلحة النووية، التي تم توقيعها بين موسكو وواشنطن.

وذكر البيان المشترك أن بيلاروس، كانت شريكة مع روسيا، منذ بداية غزو أوكرانيا ودعت البلاد إلى إلغاء قرارها الأخير، الذي يمكن أن يثير التوترات في المنطقة.