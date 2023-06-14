مكافحة الطفيليات لـ12 ألفا و800 رأس ماشية في قافلة بيطرية بمطروح

نظمت مديرية الطب البيطري بمطروح، قافلة بيطرية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من خلال أعمال الرش والتجريع لـ12 ألفا و800 رأس ماشية.

وأوضح سعد جويلي مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، أنه ضمن فعاليات نشاط مديرية الطب البيطري بمطروح في تنظيم القوافل العلاجية المجانية لمكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية من أعمال الرش والتجريع لخدمة المجتمع.

تم تنظيم القافلة المجانية للرش والتجريع ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية بمدينة براني غرب مطروح الحدود الغربية من ضمن أنشطة المديرية، وبرامج إدارة الرعاية والعلاج، والتى نجحت في توفير الرش والتجريع لـ12 ألفا و800 رأس من الثروة الحيوانية (أغنام، ماعز، أبقار) وصولا إلى أقصى المناطق، ومنها منطقة عقاقير أبوحريرة التابعة لبرانى مع توجيه الجانب الإرشادي للمربين من قبل أطباء إدارة براني البيطرية.