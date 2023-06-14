منطقة الإسكندرية الأزهرية: الطلاب أدوا امتحان مادة الآداب والنصوص دون شكاوى

أدى طلاب الشعبة العلمة بالشهادة الثانوية الأزهرية في الإسكندرية، امتحان مادة الآداب والنصوص، اليوم الأربعاء، دون شكاوى، حسب غرفة عمليات الامتحانات.



وتفقد علاء الدين العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية، ورافقه عبدالحكيم قاعود موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجان الامتحانات، ومتابعة خروج الأسئلة من مركز الأسئلة بديوان عام المنطقة بخطوط السير، وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية.



كما تابع العريان العملية الامتحانية من داخل بعض اللجان، ومنها لجنة فتيات سموحة، حيث اطمأنا كل منهما على الالتزام باللجان وتوزيع الأسئلة.