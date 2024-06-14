طه دسوقي يعلن تقديم فيلم سيكو سيكو مع عصام عمر

أعلن الفنان طه دسوقي، عن تقديم بطولة فيلم سينمائي، يحمل اسم سيكو سيكو، بالتعاون مع عصام عمر، ومن إخراج عمر المهندس.

ونشر طه دسوقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صور تجمعه بالفنان عصام عمر الذي يشاركه بطولو الفيلم، وعلق قائلا: « شكلها هتبقى فتحة خير ان شاء الله

توكلنا على الله بدء تصوير فيلم سيكو سيكو، من تأليف محمد الدباح

وإخراج عمر المهندس".



ويأمل طه دسوقي، في تحقيق نجاح في السينما، بعدما حقق نجاحا كبيرا في الدراما، حيث يسعى عصام عمر أيضا للنجاح في السينما من خلال أولى التجارب على الشاشة الكبيرة.