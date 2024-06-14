ودية جديدة لميسي مع الأرجنتين قبل كوبا أمريكا

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يخوض منتخب الأرجنتين أبطال العالم بقيادة قائده وساحره ليونيل ميسي، مباراة ودية جديدة فجر السبت، أمام جواتيمالا، في ختام تحضيرات التانجو لمنافسات كوبا أمريكا 2024.

تنطلق كوبا أمريكا 2024، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

بقيادة ميسي حقق منتخب الأرجنتين استعدادا لكوبا أمريكا الفوز على الإكوادور وديًا 1-0 بهدف سجله النجم المخضرم أنخيل دي ماريا.

منتخب الأرجنتين يقع في المجموعة الأولي ببطولة كوبا أمريكا 2024، مع كل من تشيلي وبيرو وكندا.

حصلت الأرجنتين على لقب كوبا أمريكا 2021، وللمرة الـ 15 في تاريخ التانجو بعد أخر لقب بنسخة 1993.