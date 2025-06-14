الدفاعات الإيرانية تسقط مسيرات إسرائيلية في نقطة سلماس الحدودية شمال غرب البلاد

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أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، صباح السبت، بأن الدفاعات الإيرانية أسقطت مسيرات إسرائيلية في نقطة سلماس الحدودية شمال غرب البلاد.

وأعلنت العلاقات العامة لحرس حدود محافظة آذربيجان غرب، أن «قواتها في منطقة سلماس الحدودية نجحت في إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية، اخترقت المجال الجوي للبلاد».

من جهتها، قالت وكالة «مهر» إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت فجر السبت، طائرات تجسّس إسرائيلية اخترقت أجواء البلاد.

كما أعلن مركز معلومات الشرطة الإيرانية تدمير 5 طائرات مسيّرة من قبل حرس الحدود، في مناطق مختلفة من البلاد.

ووفقًا لتقرير صادر عن الشرطة، فجر السبت، جرى تدمير طائرة مسيّرة في أرومية، و3 مسيّرات في أردبيل، ومسيّرة واحدة في مريوان.

الدفاعات الايرانية تسقط مسيرات اسرائيلية في نقطة سلماس الحدودية شمال غرب البلاد

أعلنت العلاقات العامة لحرس حدود محافظة آذربيجان غربي الواقعة شمال غرب البلاد ان قواتها في منطقة سلماس الحدودية نجحت في إسقاط طائرات مسيرة إسرائيلية اخترقت المجال الجوي للبلاد صباح اليوم السبت. pic.twitter.com/dzlBic0z9h — وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) June 14, 2025

وشن سلاح الجو الإسرائيلي موجة هجمات جديدة على مواقع إيرانية فجر اليوم السبت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، في حين اندلعت حرائق في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران، بعد سقوط قذيفتين على المطار، وفق وسائل إعلام إيرانية، وقد أعلنت إيران تفعيل منظومة الدفاع الجوي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران، إضافة لمهاجمة وتدمير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني.

كما كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال عن مهاجمة المنشأة النووية في منطقة أصفهان، مؤكدًا تدمير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم ومختبرات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن هناك تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صواريخ باليستية.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران دفعات من الصواريخ الباليستية صوب إسرائيل بعد ساعات من ضربات إسرائيلية مركّزة، استهدفت كامل التراب الإيراني بدءا من فجر الجمعة.