استئناف نشاط منظومات الدفاع الجوي الإيراني في بعض المدن

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أفادت مصادر إعلامية إيرانية باستئناف منظومات الدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نشاطها في عدد من المدن.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم السبت، استأنفت منظومات الدفاع في مدن: تبريز، وخرم‌ آباد، وكرمانشاه، حيث تُرصد حالياً أنشطة دفاعية في الأجواء.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، تدمير عشرات الأهداف التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه «مستعد لمواصلة العمليات طالما كان ذلك ضروريا».

ووفق البيان فقد هاجم جيش الاحتلال ودمر قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني، منها قاعدتا همدان وتبريز.

ووصفت إيران الهجوم بأنه «إعلان حرب» وهددت بفتح «أبواب جهنّم» على إسرائيل.

وأطلقت طهران في البداية حوالي 100 طائرة مسيّرة نحو إسرائيل، تم اعتراض العديد منها قبل وصولها إلى الأراضي المحتلة.

وتبعت المسيّرات عشرات الصواريخ، بعضها تسبب في أضرار مادية في المدن الإسرائيلية، وإصابة ما لا يقل عن 170 شخصا، بحسب جهاز الإسعاف «نجمة داود الحمراء».