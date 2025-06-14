أزهر مطروح: لا شكوى من امتحان مادة الفيزياء لطلاب القسم العلمي بالثانوية العامة

قال الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية العامة لم تتلقَ أية شكاوى من امتحان الفيزياء لطلاب القسم العلمي.



وأوضح رئيس الإدارة منطقة مطروح الأزهرية المركزية؛ في بيان اليوم السبت، أن 255 طالبًأ وطالبة بالقسم "العلمي" بالشهادة الثانوية الأزهرية بمطروح، أدوا امتحاناتهم بعد إجازة عيد الأضحى، حيث شهدت لجان إدارة مطروح، تفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، واطمأن خلالها على سير العملية الامتحانية والتزام اللجان بالضوابط المقررة.

وأكد توفير الأجواء الهادئة والمناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم بيسر وسهولة، مشددًا على أهمية توفير كل سبل الراحة والتركيز لتمكينهم من تحقيق أفضل النتائج.