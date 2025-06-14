التعليم: تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

- إتاحة خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات داخل غرفة العمليات

- التعامل بكل حزم مع جميع المخالفات وتكثيف إجراءات التفتيش لمنع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إنهاء استعداداتها تمهيدا لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 غدًا الأحد، في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وسط توجيهات مشددة من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنفيذ جميع الإجراءات والاستعدادات لضمان سير الامتحانات بشكل منضبط.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبا بالنظام القديم، ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون، و6 لجان بالمستشفيات، و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120 ألفا و232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، الانتهاء بشكل كامل من تجهيز جميع اللجان على مستوى المحافظات، وتزويدها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير الامتحانات بانتظام، ولتوفير بيئة ملائمة للطلاب، والانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين والملاحظين بالمحافظات، وتزويدها بوسائل الراحة الضرورية؛ لضمان أداء عملهم على أفضل وجه خلال فترة الامتحانات.

وفي إطار متصل، جرى تجهيز غرفة العمليات المركزية بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية؛ لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بالمحافظات، فضلا عن التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لضمان توفير الإجراءات المناسبة في محيط اللجان الامتحانية.

وتتيح الوزارة، خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وأكدت الوزارة، ضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وملتزمة.

وشددت الوزارة، على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع المخالفات، خاصة محاولات الغش سواء التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف اجراءات التفتيش؛ لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، الطلاب، وأولياء الأمور، وجميع القائمين على العملية الامتحانية، بذل المزيد من الجهد والتعاون لضمان سير الامتحانات بصورة آمنة ومنضبطة.