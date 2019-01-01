قدمت الحكومة التركية مساعدات عسكرية للقوات الأفغانية تقدر قيمتها بـ4.5 مليون دولار أمريكي، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت سفارة تركيا في كابول في بيان إن الحكومة التركية سلمت معدات عسكرية للقوات الأفغانية بقيمة 4.5 مليون دولار، في إطار اتفاق ثنائي.

وأضاف البيان أن المعونات ستعزز العمليات اللوجستية لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أضاف البيان أن الدولتين وقعتا على اتفاق ثنائي في هذا الصدد في 21 سبتمبر العام الماضي.

يأتي ذلك فيما صادقت أنقرة على اقتراح العام الماضي لتمديد نشر قوات تركية في أفغانستان لعامين آخرين في إطار بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الدولة التي تمزقها الحرب.