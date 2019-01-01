قيادي عراقي يحذر من محاولات إسقاط حكومة عبد المهدي

حذر القيادي العراقي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي من محاولات البعض لإسقاط حكومة عادل عبد المهدي ، مؤكدا أن كل هذه المحاولات مصيرها الفشل.

وقال حمودي ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إن أي محاولة لإسقاط الحكومة تعد مشروعا لزعزعة استقرار العراق وسيكون مصيرها الفشل في ظل الأغلبية البرلمانية المؤيدة لاستمرارها، ودعمها مع تشديد الرقابة على أدائها ومساءلتها عن أي قصور أو أخطاء.

وأكد أن حكومة عبد المهدي تحظى بدعم شعبي وبرلماني واسعين ، منتقدا إزدواجية مواقف بعض الكتل التي أعلنت إطلاق يد عبد المهدي في وقت ما زالت تتصارع على حصصها.

وشدد على ضرورة توحيد الصف بعد انتصار العراق في الحرب على الإرهاب، مؤكدا أن العراق بحاجة ماسة لرص الصفوف والاستقرار للنهوض باقتصاده وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.