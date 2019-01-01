سفير اليمن لدى الكويت: الميليشيات الحوثية تنهب المساعدات الإنسانية الدولية

أكد سفير اليمن لدى الكويت علي منصور بن سفاع، أن الميليشيات الحوثية تنهب المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للشعب اليمني.

وأضاف منصور ـ في تصريح صحفي اليوم ـ أنه رغم حجم التدخل الإنساني للمنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلا أن أغلب هذه المساعدات بشهادة المنظمات نفسها، تضل طريقها إلى المحتاجين، وتذهب إلى العناصر الحوثية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للإغاثة، قدمت وثائق وتقارير تفصيلية لفريق الخبراء والمنظمات الدولية، توضح وتؤكد نهب الميليشيات الحوثية للعملية الإغاثية وإعاقة عمل المنظمات.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي قامت بعد اتفاق السويد، بوضع عدد من العراقيل أمام المنظمات الإنسانية والفرق الميدانية التابعة لها حيث منعت 120 موظفا أمميا من الوصول إلى مخازن برنامج الغذاء العالمي، التي تحتوي على 51 ألف طن من المساعدات، تكفي لما يقارب 3ر7 مليون شخص، واحتجزت 20 موظفا تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية، ومنعتهم من المغادرة من مديرية بني قيس بمحافظة حجة، وصادرت جوازاتهم لمدة أسبوع كامل، إضافة إلى منع وفد برنامج الغذاء العالمي من زيارة محافظتي تعز والضالع للاطلاع على الوضع الإنساني.

وأشار السفير اليمني لدى الكويت، إلى أن من أبرز المحافظات التي يتم فيها الانتهاكات الحوثية بالنسبة للمساعدات الإنسانية هي الحديدة، حجة، إب، صنعاء وصعدة، وفقا لما أكده المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن في 17 يونيو الماضي، وأكد أن الحوثيين يمنعون "البرنامج" من إطعام الجوعى في اليمن، ويتلاعبون بالمساعدات، ولا يحترمون الاتفاقيات التي وقعوها مع برنامج الغذاء العالمي، وأن 60% من المستفيدين في مدينة صنعاء، أفادوا بعدم تلقيهم أية مساعدات، وكذلك 33% ممن شاركوا في الاستبيان من محافظة صعدة.