أوكرانيا تنتقد إعلان إيران أن سقوط الطائرة الأوكرانية ناجم عن خطأ بشري

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، إعلان إيران أن سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران مطلع هذا العام كان ناجما عن خطأ بشري، قائلا إنه من المبكر التوصل لمثل هذا الاستنتاج.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية عن كوليبا قوله:" لدينا الكثير من الأسئلة، ونحن في حاجة لكثير من الإجابات الموثوق بها والمحايدة والموضوعية".

وكانت القوات الإيرانية قد أسقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية أوكرانية،كانت في طريقها إلى كييف، بالخطأ في الثامن من يناير الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من إقلاعها من طهران، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي" من المبكر للغاية القول إن سقوط الطائرة ناجم عن خطأ بشري، مثلما زعم الجانب الإيراني"، مضيفاً: "في الوقت الحالي، أوكرانيا لا تستطيع الجزم بأن الطائرة إسقاط الطائرة تيجة خطأ بشري".

وتابع:" نحن متأكدون أنه يجب حسم المسألة ضمن إطار تحقيق جنائي مع فهم جميع الحقائق".

وقد لقى جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 حتفهم. ونفت القيادة الإيرانية في بادئ الأمر إسقاط الطائرة، مما أثار مظاهرات غاضبة في البلاد.