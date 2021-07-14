محافظ أسوان: تشكيل لجنة لدراسة أسباب برك ومستنقعات الإسكان الاجتماعي في دراو

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا وعضوية الجهات المعنية، بجانب المتخصصين والاستشاريين بكليتي الهندسة بكل من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ لدراسة أسباب مشكلة ظهور برك ومستنقعات بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالخور بمدينة دراو من أجل وضع الحلول العلمية لهذه المشكلة والتي تشير الأسباب المبدئية لها لارتفاع منسوب المياه الجوفية في مثل هذا الوقت من كل عام بناءً على عرض العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة دراو.

وفي نفس السياق، أعطى محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو المهندس سيد مدني بسرعة الانتهاء من تنفيذ إنشاء المدفن المحكوم؛ لتحويل كميات القمامة والمخلفات الصلبة إليه، وهو الذي سيساهم في إيجاد حل جذري لمشكلة النظافة العامة للمدينة وقرى المركز، وأنه سيقضي على مشكلة تراكم المخلفات والقمامة بقرية عرب كيما والتي تؤرق المواطنين بالقرية.

وكلف المحافظ، الإدارة العامة لشؤون البيئة بسرعة تسليم المعدات والسيارات الجديدة لدعم منظومة النظافة بكوم أمبو والتي تضم عدد 1 لودر كبير، و2 عربة حمولة 45 طنا، بالإضافة إلى استكمال خطة الصيانة بالحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية.