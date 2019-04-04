سوريا تبعث برسالة إلى الأمم المتحدة لإدانة قطع تركيا المياه عن مليون مواطن بالحسكة

وجه رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية، يدعو فيها لشجب وإدانة جريمة الحرب التي يرتكبها النظام التركي بقطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في الحسكة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأربعاء، دعا رئيس مجلس الشعب في رسائله المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية والأجنبية إلى الضغط على النظام التركي؛ لوقف جرائمه، وإنهاء اعتدائه السافر على حقوق وحياة المواطنين السوريين، وإعادة إيصال المياه بشكل فوري.