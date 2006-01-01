المؤتمر الوطني الإفريقي يمنع المسؤولين المتهمين في قضايا جنائية من الترشح لمناصب بالحزب

وافق حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، على قواعد تقضي بمنع المسؤولين الذين يواجهون اتهامات جنائية من الترشح لمناصب بالحزب، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنيس داي" نقلا عن وثيقة أصدرها الأمين العام لخزينة الحزب بول ماشاتايلي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، بأن هذه القواعد يمكن أن تمنع الأمين العام للحزب الموقوف عن العمل آس ماجوشولي من الترشح لأي منصب في مجلسه الوطني الانتخابي في ديسمبر المقبل؛ لأنه يواجه تهمة الفساد واتهامات بالاحتيال وغسل الأموال مرتبطة بعقد مراجعة للحسابات صدر عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء إقليم فري ستيت، إلا أنه أنكر ارتكابه أي مخالفات.

وربما يتضرر بهذه القواعد الرئيس سيريل رامافوسا في حال قيام سلطة الإدعاء الوطنية بملاحقته بالاتهامات الموجهة إليه؛ بسبب ما يزعم عن إخفائه حادث سرقة بمزرعته في عام 2020.

وكان رئيس وكالة المخابرات بالبلاد آرثر فريزر، زعم أن رامافوسا لم يبلغ عن الجريمة وأن المشتبه بتورطهم في الجريمة جرى اعتقالهم واستجوابهم بصورة غير قانونية.

وأنكر رامافوسا، ارتكابه أي مخالفات وقال إنه سوف يمثل أمام لجنة النزاهة بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.