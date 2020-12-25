الخارجية الروسية: خطط مجموعة السبع لوضع سقف لأسعار النفط الروسي ستؤدي إلى زيادتها

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن خطط "مجموعة السبع" لوضع سقف لأسعار النفط الروسي قد تؤدي إلى زيادة أسعاره.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطتها الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس: "إذا حاولت مجموعة السبع تنفيذ خططها الخاصة بوضع سقف لأسعار النفط الروسي، فإن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره لأن هذه الخطط مناهضة للسوق ومُغامرة وتعسفية".

يُذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية بفرض عقوبات على روسيا الاتحادية. وتنص الحزمة السادسة من العقوبات على التطبيق التدريجي لفرض حظر على واردات النفط من روسيا.

وسيمس هذا الحظر عمليات التوريد عن طريق البحر فقط، ولن يخضع النفط الذي يمر عبر خط أنابيب "دروجبا" للقيود. ولا تستبعد أوروبا فرض حزمة سابعة من العقوبات على روسيا في المستقبل، والتي قد تشمل حظرا على إمدادات الغاز الروسي.